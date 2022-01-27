شؤون فلسطينية

متى ينتهي المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين؟

متى ينتهي المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين؟
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما وعاصفا وشديد البرودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية.

وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا ويتوقع خلال ساعات الفجر والصباح سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر وخلال ساعات الظهيرة سقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا .

هذه ألليلة يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة

2022-01-28

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة ويطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج . 

السبت

2022-01-29

يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة وتميل الأجواء الى الاستقرار خلال ساعات المساء الرياح جنوبية غربية الى جنوبية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الأحد

2022-01-30

يكون الجو صافيا وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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