أردوغان: مرحلة جديدة بعلاقات تركيا وإسرائيل ستبدأ مع زيارة هرتسوغ في فبراير

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، سيزور تركيا مطلع شباط/فبراير القادم.وأضاف وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول)، أن مرحلة جديدة في علاقات الجانبين، ستبدأ مع تلك الزيارة.وكان الرئيس التركي، قال في حديث للصحفيين، إن بلاده مهتمة "باستئناف المحادثات مع إسرائيل بشأن نقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا"، مضيفاً: "إذا نُقل الغاز إلى أوروبا، فلن يتم ذلك إلا من خلال تركيا".