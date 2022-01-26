شؤون فلسطينية

"كهرباء غزة" تعلن عن جدول الكهرباء المعمول به في ظل المنخفض الجوي

"كهرباء غزة" تعلن عن جدول الكهرباء المعمول به في ظل المنخفض الجوي
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أعلنت شركة الكهرباء محافظات غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن جدول الكهرباء المعمول به، في القطاع في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الشركة، محمد ثابت في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن ما يتوفر لدينا من كميات كهرباء يتم توزيعها على المحافظات وهي تكفي في ظل المنخفض الحالي لقرابة 4 ساعات وصل مع بعض الزيادات.

وأضاف بأن السبب هو ارتفاع حجم الطلب حيث بلغ الطلب 643 ميجاوات في حين المتوفر  قرابة 200 ميجاوات.

وشدد على أن "هذا الأمر مرتبط مؤقت"، فـ "مع انحسار المنخفضات الجوية والأمطار يبدأ الجدول بالتحسن".

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