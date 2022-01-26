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دولي

إسرائيل: قرارٌ نهائي بإلغاء الحجر الصحي في جهاز التعليم

إسرائيل: قرارٌ نهائي بإلغاء الحجر الصحي في جهاز التعليم
رام الله - دنيا الوطن
تقرر نهائياً مساء اليوم إلغاء الحجر الصحي في جهاز التعليم اعتباراً من يوم غدٍ، مع إجراء فحوصات (كورونا) منزلية للطلاب مرتين كل أسبوع.

واتُخذ القرار في ختام نقاش بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، ووزيري الصحة والتربية والتعليم، نيتسان هوروفيتس ويفعات شاشا بيتون، ومسؤولين كبار في وزارة الصحة.

وأُفيد أنه يطلب من التلاميذ الخضوع لفحصين لتشخيص (كورونا) كل أسبوع في يومي الاحد والأربعاء وسيسمح للتلاميذ التي تعود نتائج الفحص الذي اجري لهم سلبية بالحضور في المؤسسات التعليم حتى اذا كانوا من غير المطعمين ويطلب منهم ابراز نتائج الفحص في مدخل المرسة.

أما طالب الذي خالط مريضاً، مؤكداً ويرفض أولياء أموره الإبلاغ بنتائج فحصه فسيفرد عليه الحجر لمدة خمسة أيام. 

ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم غد الخميس. 

وكانت هذه التعليمات مدار نقاش وبحث طيلة هذا النهار اذ اعرب أطباء الأطفال عن معارضتهم لتخفيف القيود في المدارس ولكنه تم التوصل في نهاية المطاف الى هذا القرار.

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