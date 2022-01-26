غزة: تصريحان لـ "الإعلامي الحكومي" ووزارة الداخلية بشأن المنخفض الجوي





من جهته، قال البزم: مع بدء المنخفض الجوي عززت كافة أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني من انتشارها في محافظات قطاع غزة وفي مقدمتها جهازا الدفاع المدني والشرطة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وتقديم العون لهم، ورفع الجهوزية لمساندة الأجهزة المختصة.

ودعا البزم المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة، وعند وقوع أي طارئ أو الاحتياج للمساعدة، للتواصل على الأرقام المجانية للشرطة والدفاع المدني والعمليات المركزية.

رام الله - دنيا الوطنأصدر كل من رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، والناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم اليوم الأربعاء، تصريحين، بشأن المنخفض الجوي.وقال معروف في تصريحه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الطواقم الحكومية المختلفة، تتعامل مع الحالة الجوية الراهنة وفق خطط الطوارئ المعدة سلفا، وتتواجد في الميدان مع رفع درجة الجهوزية للتعامل مع أية تداعيات للأمطار الغزيرة والرياح الشديدة السائدة.وتابع: وإذ نتمنى السلامة لشعبنا، فإننا نأمل الاستماع والالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة للتعامل مع المنخفض، وعدم التردد في التواصل على أرقام الطوارئ حال الحاجة.وأكد معروف على متابعة قيادة العمل الحكومي لأداء الطواقم الميدانية وتواصلها اللحظي مع لجنة طوارئ الشتاء، وتوجيهاتها لتوفير الاحتياجات العاجلة لعمل الطواقم الميدانية والبلديات، ونشيد باستجابتهم السريعة وتعاملهم مع مئات الاتصالات التي تم استقبالها عبر مختلف الجهات الحكومية منذ بداية المنخفض.كما حيا كل المبادرات والجهات التي تشارك في هذه الأثناء وتقف جنبًا إلى جنب مع الطواقم الميدانية الحكومية في سبيل تخفيف الآثار السلبية نتيجة الحالة الجوية، ونهيب بمواطنينا لمساعدة فرق الطوارئ وإفساح المجال لهم للقيام بواجبهم وعدم التجمهر في أماكن عملهم.