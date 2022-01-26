رام الله: الشرطة تنشر تفاصيل حالة الطرق في محافظات الضفة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت المديرية للعامة للشرطة، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، تحديثا لحالة بعض الطرق حتى اللحظة وفقا لمتابعة إدارة العمليات المركزية في الشرطة وبعد تساقط الثلوج.وقالت الشرطة: إن منطقة عقبة حسنة المؤدية إلى الريف الغربي مغلقه بفعل تراكم الثلوج وجاري العمل على فتحها من قبل المتطوعين والبلديات بالمنطقة.وأضافت: بالنسبة لطريق وادي النار، فإن الشرطة تناشد كافة السائقين بضرورة قيادة المركبات بحذر شديد وخاصة سائقي الشاحنات.كما أشارت إلى أن الشارع الالتفافي الواصل بين محافظتي الخليل وبيت لحم مغلق، والشارع الالتفافي المحيط بمدينة مغلق.وما زالت قوات الاحتلال تغلق البوابات الحديدية المقامة على مداخل البلدات المطلة على الشارع الالتفافي التي سقطت فيها الثلوج، والطرق الداخلية في المدينة والبلدات التي سقطت بها الثلوج سالكة، وتقوم طواقم الدفاع المدني والبلديات بفتحها.كما أن هناك تواجد شرطي وامني مكثف في كافة المحافظات .وقالت الشرطة: لأي طارئ التواصل مع الشرطة عبر الرقم المجاني 100 والهلال الأحمر، 101 والدفاع المدني 102 وغرفة العمليات المشتركة 105.