حماس: المجلس المركزي أحد مؤسسات منظمة التحرير "المختطفة" من قبل قيادة السلطة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن المجلس المركزي، هو "أحد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، المختطفة من قبل قيادة السلطة، برئاسة محمود عباس منذ أن أصبح رئيسها"، وفق تعبيرها.وأضافت على لسان الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن "منظمة التحرير لا تمثل الكل الفلسطيني ولا حتى جزء منه، وحماس تحظى بحضور كبير في الساحة الفلسطينية".وأكد بأن منظمة التحرير غير قادرة على تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني، وتقف ضد الاجماع الوطني، مشيراً إلى أن "السلطة تحاول أن ترمم حضورها الذي تآكل بسبب سلوك قيادتها عبر عقد مجلس هنا وهناك دون إجماع وطني".وتابع قاسم: أن "هدف السلطة من عقد اجتماع مجلسها الوطني، هو محاولة ترقيعية من حركة فتح لإشغال بعض المناصب لشخصيات محددة حتى تستطيع مواصلة سياستها في العلاقة مع الاحتلال واستمرار التنسيق الأمني"، كما قال.وشدد على أن "ما يريده شعبنا واضح ومجمع عليه، وهو منظمة تحرير فلسطينية للكل الوطني الفلسطيني، وإعادة بنائها وتشكيلها وفق أسس ديمقراطية".وأكد بأن المطلوب لعدم "سماح السلطة في العبث بالحالة الوطنية"، "استمرار تصاعد المقاومة ومراكمة قوتها في غزة، والانتفاض والثورة في مناطق الضفة واسناد أهلنا في الداخل المحتل".وقال: إن "هناك صورة مشرقة لنضال وإصرار شعبنا الفلسطيني على الفعل المقاوم وصموده في النقب المحتل، رغم القتل والإجرام الصهيوني، وفي المقابل هناك صورة منبوذة لا تمثل شعبنا وهي موقف السلطة واصرارها على مواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال".