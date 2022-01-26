شؤون فلسطينية

سلطة الطاقة تعلن انتهاء مشكلة النقص الكهربائي في أربع قرى غرب الخليل

سلطة الطاقة تعلن انتهاء مشكلة النقص الكهربائي في أربع قرى غرب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، عن انتهاء مشكلة النقص الكهربائي في قرى ترقوميا، بيت اولا، نوبا وخاراس غرب محافظة الخليل.

وقالت سلطة الطاقة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تمت بإشراف مباشر وضمن العديد من الجولات الميدانية التي قام بها رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس ظافر ملحم خلال الأيام الماضية لحل مشكلة النقص الكهربائي في تلك القرى والتي تتغذى من الشركة القطرية، موضحةً أن هذه المناطق عانت سابقًا من انقطاعات متتالية نتيجة زيادة الأحمال على الخط المغذي الرئيسي لتلك القرى.

وأضاف البيان أن سلطة الطاقة نقلت أحمال بلدة ترقوميا إلى محطة بيت اولا التي أنشأتها من أجل تزويد تلك المناطق الفلسطينية بمقدار 7 ميجا واط، الأمر الذي له أثر إيجابي على عدم تكرار تلك الانقطاعات، خاصة في ظل الأجواء الشديدة البرودة التي تعاني منها جميع محافظات الوطن.

وأكد ملحم في البيان أن سلطة الطاقة تعمل على استكمال برنامجها في هذا الخصوص لتخفيف المعاناة عن باقي القرى والبلدات الفلسطينية على غرار ما قامت به سابقًا في مدينة نابلس.

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