الرئيس عباس يصدر أربعة قرارات بقانون لتعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ في فلسطين (30 يوماً) لمواجهة استمرار تفشي جائحة (كورونا)، كما صادق على هذا المرسوم بقرار بقانون وفق الأصول.وفي السياق ذاته، فقد أصدر الرئيس عباس أربعة قرارات بقانون تناولت بالتعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني، شملت تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، وقرار بقانون تشكيل المحاكم النظامية.هذا وقد استهدفت تلك التعديلات تسريع إدارة الدعوى والبت فيها، واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتقصير أمد التقاضي، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة العمل القضائي في المستقبل القريب عند نفاذ أحكام هذه التعديلات بعد نشرها في الجريدة الرسمية.