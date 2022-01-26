التحالف العربي يعلن تنفيذ 31 عملية ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء وتعز

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ 31 عملية ضد جماعة الحوثي في مأرب والبيضاء وتعز خلال الساعات 24 الماضية.وقال التحالف: "إن عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكان التحالف أعلن مساء يوم أمس الثلاثاء، بدء تنفيذ عملية على "أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات باليمن"، مبينا أن "العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات".