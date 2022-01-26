الرئيس عباس يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بتشكيل مجلس أمناء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، برئاسة سعيد كنعان، بناء على تنسيب مجلس الوزراء.ويتشكل مجلس الأمناء من 17 عضوا، منهم ممثلون عن وزارات: الصحة والاقتصاد الوطني والعمل، إضافة إلى ممثل عن كل من نقابة المهندسين والغرف التجارية واتحاد عمال فلسطين، والشخصيات المستقلة.وكان مجلس الوزراء قد أقر تأسيس جامعة حكومية للتدريب المهني باسم "جامعة نابلس للتعليم والتدريب المهني والتقني"، والتي بدأ إنشاؤها في نابلس، لرفد سوق العمل بالكفاءات والمهارات اللازمة للنهوض بكافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والطبية والخدمية، وفقا لرؤية الحكومة لمواكبة التسارع في تطورات سوق العمل ومكافحة البطالة بين الخريجين.