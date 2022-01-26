دولي

ارتفاع في عدد إصابات فيروس (كورونا) في بكين قبل دورة الأولمبياد الشتوية

ارتفاع في عدد إصابات فيروس (كورونا) في بكين قبل دورة الأولمبياد الشتوية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت عاصمة الصين بكين، اليوم الأربعاء، تسجيلها 14 إصابة جديدة بكوفيد-19، وذلك مع بدء الجولة الثالثة من اختبارات (كورونا) لملايين الأشخاص في سياق الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية.

وكثفت بكين الاجراءات الصارمة المعمول بها حاليا لمواجهة جائحة (كورونا)، في الوقت الذي تحاول فيه القضاء على أي تفش قبل الألعاب الأولمبية الشتوية التي سيقام حفل افتتاحها ببكين في غضون تسعة أيام، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعلنت هذا الأسبوع أن كل من يشتري أدوية الحمى أو الصداع أو نوعين آخرين من الأدوية سيخضع لاختبار كوفيد-19 في غضون 72 ساعة.

وأجريت اختبارات لجميع سكان منطقة فنغتاي البالغ عددهم 2 مليون نسمة، حيث اكتشفت معظم الإصابات في بكين، للمرة الثالثة منذ نهاية الأسبوع الماضي. كما أجريت اختبارات للكشف عن فيروس (كورونا) في التجمعات السكنية والأحياء في أماكن أخرى من بكين.

وسجلت الصين 24 حالة إصابة محلية بكوفيد-19 جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينها 14 حالة في بكين، مقارنة بخمس حالات في بكين و18 على مستوى البلاد يوم أمس.

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