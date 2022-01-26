ترجيحات باستئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان قريباً

وقالت المصادر الإسرائيلية وفق ما نقلت (مكان)، إن المفاوضات مستمرة الا انه يجب على اللبنانيين الكف عن طرح مطالب جديدة بين الفينة والأخرى.





ومن المقرر أن تجتمع وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار مع الوسيط الأمريكية في المفاوضات عاموس هوخشتين الذي سيصل إلى المنطقة.



ومن جهته اعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن استعداد بلاده للعودة الى طاولة المفاوضات حول ملف ترسيم الحدود البحرية بما يحفظ حقوقها.