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دولي

ترجيحات باستئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان قريباً

ترجيحات باستئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان قريباً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر إسرائيلية ولبنانية، أن المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، ستُستأنف قريباً بعد توقفها قبل بضعة أشهر.

 وقالت المصادر الإسرائيلية وفق ما نقلت (مكان)، إن المفاوضات مستمرة الا انه يجب على اللبنانيين الكف عن طرح مطالب جديدة بين الفينة والأخرى. 

ومن المقرر أن تجتمع وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار مع الوسيط الأمريكية في المفاوضات عاموس هوخشتين الذي سيصل إلى المنطقة.

ومن جهته اعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن استعداد بلاده للعودة الى طاولة المفاوضات حول ملف ترسيم الحدود البحرية بما يحفظ حقوقها.

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