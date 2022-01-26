بلدية قلقيلية: مستعدون لمواجهة المنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطناجتمع اليوم رئيس بلدية قلقيلية د. هاشم المصري مع اعضاء لجنة الطوارىء في البلدية من مختلف الدوائر والاقسام لمناقشة الاستعدادات في مواجهة المنخفض القطبي المتوقع وصوله اليوم الاربعاء والذي أعلنت عنه دائرة الارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية مصدراً تعليمات مشددة باستمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية على مدار الساعة تحسبا لأي طاريء ولتجنب الأخطار والتعامل مع الازمات بنجاحوأكد د. المصري إلى ان البلدية تستعد للمنخفضات الجوية قبل بداية فصل الشتاء من كل عام من خلال خطة عمل متكاملة مشيرا ان البلدية جاهزة بكامل معداتها وطواقمها على مدار الساعة مهيبا بالمواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وإتباع إرشادات وتعليمات السلامة العامة من المؤسسات ذات العلاقة ولجنة الطوارئ المركزية والتواصل الدائم مع البلدية للإبلاغ عن أية اضرار او طلب للمساعدة في أي وقت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع البلدية الرسمية او الاتصال المباشر على المشروع رقم 092940105.يشار ان فرق الطوارئ التي تم تشكيلها ستعمل على مدار الساعة