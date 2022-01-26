شؤون فلسطينية

رام الله: الشرطة تنهي استعداداتها وترفع من جاهزيتها لمواجهة آثار المنخفض الجوي المتوقع

رام الله: الشرطة تنهي استعداداتها وترفع من جاهزيتها لمواجهة آثار المنخفض الجوي المتوقع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أنهت الشرطة استعداداتها ورفعت من جاهزيتها في كافة المحافظات بهدف تقديم الخدمات للمواطنين ومساعدتهم في مواجهة آثار المنخفض الجوي خلال الأيام القادمة كما تدعو الشرطة  كافات الجهات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية للتعاون مع المواطنين ومساندتهم خلال المنخفض الجوي المتوقع غداً والتواصل مباشرة مع الشرطة على الرقم المجاني 100 في حالة حدوث أي طارئ او طلب مساعدة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن إدارة العمليات المركزية في الشرطة أعدت خطة ضمن أمر عمليات تم توزيعه على كافة افرع العمليات في محافظات الوطن ومن أبرز ما جاء فيه رفع الجاهزية لدى كافة مديريات شرطة المحافظات لمساعدة المواطنين.

وذلك بتعليمات وتوجيهات من اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة لمواجهة آثار المنخفضات الجوية التي تسود في هذه الأيام وخلال الأيام المقبلة وتوزيع هذه الخطة على غرف عمليات شرطة المحافظات وأبرز ما جاء فيها تكثيف تواجد عناصر الشرطة وجعلها على أتم الجاهزية وتجهيز المعدات والإمكانات المستخدمة لتلائم مثل هذه الظروف كمركبات الدفع الرباعي وعقد لقاءات مع قوة الشرطة المكلفة بتنفيذ المهام خلال المنخفضات لرفع درجة الجاهزية والوعي المعرفي لديهم بطبيعة المهام الموكلة وبث رسائل التوعية للمواطنين للتخفيف من حدة هذه الأحوال الجوية كالتزود بالوقود والمواد الغذائية وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة والتذكير الدائم بأرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والدفاع المدني والإسعاف وشركات الكهرباء لتلبية نداء المواطن في أي وقت وتحت كافة الظروف وتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بعمل الصيدليات المناوبة ومحطات الوقود والمخابز ومستودعات المواد الغذائية وكل ما يمكن أن يحتاجه المواطن ومتابعة حالة الطرق والعمل على إزالة المعيقات بكافة أنواعها أمام الحركة المرورية لتكون سلسه والتواصل وبالسرعة الممكنة لتلبية نداءات الاستغاثة للمواطنين والحالات المرضية 

وأضافت الشرطة أنه وخلال الحالة الجوية السائدة كان هناك 15 تدخل من قبل طواقم الشرطة والجهات الشريكة لمد يد العون والمساعدة لمواطنين داهمت المياه منازلهم أو كان هناك انهيار لجداران بعض المنازل جراء الأمطار الغزيرة وتعطل لمركباتهم خلال ذلك.

هذا وتناشد  الشرطة  كافة المواطنين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والمحافظة على مسافة كافية بين المركبات وعدم الاقتراب من أماكن تجمع السيول والإنتباه عند الإقتراب من اللوحات الدعائية  الكبيرة الموجودة على جوانب الطرقات والأشجار القريبة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السلامة العامة.

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