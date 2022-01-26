الصالح يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات



وخلال الاجتماع تم عرض 42 طلبا توزعت بين مخططات هيكلية، وتعديلات تنظيمية، وهيكلي تفصيلي، وطلبات الاستئنافات، وكذلك طلبات منح تسهيلات.



وقرر المجلس الموافقة على وضع المشاريع التالية موضع التنفيذ ومنها: مخطط هيكلي عراق بورين، وتعديلات تنظيمية في التجمعات التالية :بيرزيت، والطيبة، والنويعمة، وطلوزة، وبيت جالا، ويعبد وسلفيت، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية اقامة مصنع باطون في حلحول وتوسعة تنظيمية لبلدة بيتونيا.



ووافق المجلس على طلبات استئناف وطلبات منح تسهيلات وذلك في التجمعات التالية: عراق بورين، ومادما، وتل، وبورين، وعصيرة الشمالية، وسيريس، والزعيم، وطوباس.



وقرر اعادة ايداع مخطط هيكلي رنتيس للاعتراضات، وصادق تصديقا مؤقتا على مخطط هيكلي دورا في محافظة الخليل.



وشكل المجلس لجان فرعية لاعادة الدراسة وذلك لمشروع هيكلي تفصيلي لغاية الافراز في كفر نعمة، ودير ابزيع، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية اقامة كسارة ومحاجر في الظاهرية، ومشروع تنظيم تفصيلي في عطارة.



وأجل المجلس البت في عدة طلبات ومنها مشاريع هيكلي تفصيلي وطلبات استئناف لحين استكمال اعمال اللجان فيها وذلك بالتجمعات التالية: جفنا، وجبع، وبروقين، ونابلس، وبيرزيت، وعراق بورين وعناتا، ووادي رحال، وعزموط.



واخيرا رد المجلس طلب استئناف على منح تسهيلات في جنين.







رام الله - دنيا الوطنترأس وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى، بحضور اعضاء المجلس من وكلاء الوزارات وممثلي الجهات ذات العلاقة، وأمانة سر المجلس.