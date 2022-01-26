ناصر الدين: التسارع الاستيطاني جريمة سنقف سدًا منيعًا في وجهها

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " هارون ناصر الدين أن المشاريع الاستيطانية وجميع المخططات الإسرائيلية العنصرية ستفشل على صخرة صمود المواطن الفلسطيني.وقال ناصر الدين إن التسارع المحموم في النشاط الاستيطاني وتصاعد وتيرة جرائم المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية هو جريمة صهيونية مستمرة، سنقف سدًا منيعًا في وجهها مهما كانت الأثمان.وعد توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين كما في قرية الخان الأحمر ومسافر يطا، وإقرار خطة جديدة لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة من خلال ربطها بشبكة الكهرباء، مشاريع صهيونية إحلالية لتفريغ الأرض الفلسطينية وتهويدها، وفرض السيطرة الصهيونية.واعتبر ناصر الدين أن تلك المشاريع استمرار للعدوان على الأرض والإنسان الفلسطيني في كل أماكن وجوده، منوهًا بأن آمال المحتل ستتحطم في طرد شعبنا وتهجيره وتكرار نكبته.وأكد أن المقاومة بكل أشكالها والتصدي للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية كفيل بردها، وردع الاحتلال عن التوسع فيها، كما يجري في بلدة بيتا التي قدمت نموذجًا متقدمًا من مقاومة الاستيطان.ونوه عضو المكتب السياسي بأن استمرار الاحتلال وتصاعد جرائمه، يتطلب منا تحقيق لُحمة وطنية فلسطينية حقيقية على أسس الشراكة ونبذ التعاون الأمني.وأشار إلى أن ذلك يستدعي أيضًا وقفًا عاجلًا لمشاريع التطبيع العربي مع هذا العدو، والنهوض لحماية شعبنا والتحشيد نحو نصرته، ودعمه في مقاومته التي كفلتها له كل القوانين الدولية.