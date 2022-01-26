شؤون فلسطينية

مستوطنون يسيّجون أراضي وينصبون كرفانا جنوب الخليل

مستوطنون يسيّجون أراضي وينصبون كرفانا جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
نصب مستوطنون اليوم الأربعاء، سياجا حول أراض ووضعوا كرفانا في منطقتين مختلفتين جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين نصبوا سياجا حول الأراضي الواقعة بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، تزامنا مع قيام آخرين بنصب كرفان في المنطقة ذاتها.

ومؤخرا أقام المستوطنون بؤرة استيطانية سميت “جفعات ماعون” وهي الأخطر حيث تنطلق منها الهجمات على المزارعين وخاصة في موسم قطف الزيتون والعنب.

ويهدف الاحتلال ومستوطنوه من عمليات التصعيد المتواصلة بحق مسافر يطا لإجبار مواطنيها على الرحيل، بغية سرقة أراضيهم، لتوسعة رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل.

وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن في سبيل وضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق.

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