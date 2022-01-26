شؤون فلسطينية

7750 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة وغزة

7750 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الأربعاء، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 305، قلقيلية 148، ضواحي القدس 198، الخليل 559، نابلس 715، رام الله والبيرة 836، سلفيت 96، بيت لحم 413، طوباس 92، جنين 154، أريحا والأغوار 182، قطاع غزة 1250، مدينة القدس 2802".
          
وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 26، قلقيلية 3، ضواحي القدس 79، الخليل 69، نابلس 77، رام الله والبيرة 195، سلفيت 6، بيت لحم 111، طوباس 21، جنين 33، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 100، مدينة القدس 445".
 
وسجلت حالتا وفاة في جنين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.
     
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 59 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 100 مريض، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الإصابات الجديدة:
الضفة الغربية: 3698
قطاع غزة: 1250
مدينة القدس: 2802
     
حالات التعافي الجديدة:
 الضفة الغربية: 630
 قطاع غزة: 100 
مدينة القدس: 445
 
حالات الوفاة الجديدة:
الضفة الغربية: 2
 قطاع غزة: 0
مدينة القدس: 0 

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