تعقيبًا على ما "أُشيع" حول تهريب دخان.. مجدلاني:نواجه حملة مدسوسة من احدى العواصم الخليجية

رام الله - دنيا الوطننفى وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني علاقته وعائلته بما "أُشيع" حول تهريب كمية من السجائر عبر معبر الكرامة، كما ونفى أن يكون أصدار توضيحا بهذا الخصوص خلال الأيام الماضية.وأشار مجدلاني في بيان صدر عن مكتبه اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن"، إلى أن ما يتم نشره "يأتي في سياق الحملة المتواصلة لليوم الثاني على التوالي والتي تهدف إلى التشهير والتشويه، بأخبار ملفقة ومدسوسة تمس شخص الوزير وعائلته".وجاء في البيان أن "هذه الحملة المدسوسة التي تقودها جهات معروفة لدينا من احدى العواصم العربية الخليجية بهدف خلق البلبة والتشهير المتعمد للقيادات الوطنية امام استحقاقات خطيرة وصعبة ستقدم عليها القيادة الفلسطينية باجتماع المجلس المركزي الشهر المقبل".وأوضح أن "زوجة الوزير لم تغادر البلاد ويمكن التحقق من ذلك لدى الادرة العامة للمعابر والحدود، وأنه ايضا لم ينشر كما يدعي مروجو هذه الأخبار الكاذبة والملفقة أي خبر يتعلق بذلك في /الصحافة العبرية/، وأن الشؤون القانونية بوزارة التنمية الاجتماعية سوف تتابع من وراء هذه الاخبار الملفقة وتلاحقه وفقا للمقتضى القانوني المعمول به في فلسطين".وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت أمس الثلاثاء، ما أسمته "توضيح" صادر عن مكتب وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، جاء فيه "تابعنا ما نشر اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إحباط الجانب الإسرائيلي عملية تهريب سجائر، واتهام زوجة الوزير أحمد مجدلاني بترتيب عملية التهريب أثناء عودتها من السفر، ونوضح أن ما تمت مصادرته من زوجة الوزير مجدلاني مجموعة من كروزات الدخان المخصصة للاستخدام الشخصي وليست للتجارة".ونفى مكتب الوزير مجدلاني صدور التوضيح سالف الذكر، وقال: نطالب المواقع الإخبارية عامة ورواد مواقع التواصل خاصة بتحري الدقة في النشر، واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن التجريح والتشهير.