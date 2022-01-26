بداية رام الله: الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة السرقة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (ر،م) بتهمة السرقة سنداً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة رنا ابو دواس وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .