فتح: هدم الاحتلال شقق عائلتي كرامة وقرّش بالطور إمعان بجرائمه



وقال الناطق بإسم حركة فتح في القدس محمد ربيع في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي قامت خلال عملية الهدم بالاعتـداء على الأهالي من نساء وكبار في السن والتنكيل بهم،كما قامت باستهداف الصحفيين ومنعهم من التغطية" بهدف تغييب وطمس حقيقة جرائمها بحق شعبنا.



وأكد ربيع ، أن ممارسات الاحتلال الوحشية، تتسم باللاإنسانية وإمعان في الجريمة المنظمة بحق شعبنا، وتخرق قواعد القانون الدولي الانساني ، وترتقي لجرائم حرب ، مستغلة حكومة الاحتلال بذلك عجز المنظومة الدولية عن محاسبتها عن جرائمها السابقة ، وتمتعها برصيد مفتوح من الإفلات من العقاب.



وأضاف "فتح" في بيان المتحدث بإسمها، "أن نهج سياسة الاحتلال العنصرية هو ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم المنظمة والممنهجة بحق الشعب الفلسطييني".



وشددت الحركة، على ضرورة فضح ممارسات الاحتلال الوحشية، واتخاذ التدابير العاجلة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، والعمل بكل السبل المتاحة لإلزام الاحتلال بوقف جرائمه ومحاسبته عليها.

رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم شقق عائلتي كرامة وقرّش في بلدة الطور بالقدس المحتلة وتشريد مالكيه في البرد القارص.