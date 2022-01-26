شؤون فلسطينية

الشيخ يبحث مع ممثل جمهورية المانيا آخر التطورات السياسية

الشيخ يبحث مع ممثل جمهورية المانيا آخر التطورات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، صباح اليوم الاربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، برئيس ممثلية جمهورية المانيا الاتحادية لدى فلسطين اوليفر اوفتشا والوفد المرافق له . 

وجرى خلال اللقاء إستعراض علاقات التعاون الثنائي ، وسبل تطويرها بين البلدين، حيث وضع الوزير حسين الشيخ الضيف في صورة آخر التطورات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة، والدور الهام الذي تقوم به الجمهورية الألمانية في دعم الشعب الفلسطيني من خلال المشاريع الانسانية، والدعم السياسي المستمر في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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