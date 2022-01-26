شؤون فلسطينية

مجدلاني: نثمن موقف اتحاد نقابات العمال ونقابات النقل والشحن الايطالية تجاه قضية شعبنا

مجدلاني: نثمن موقف اتحاد نقابات العمال ونقابات النقل والشحن الايطالية تجاه قضية شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
سلم عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. ميلاد البصير، رسالة إلى الامناء العامين لاتحاد نقابات العمال والموظفين ونقابات النقل والشحن الايطالية من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني معبراً عن الشكر والتقدير لموقفهم الذي عبروا عنه بالتضامن مع شعبنا خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة حيث رفصوا واعلنوا الاضراب العام في الميناء وذلك لمنع تحميل باخرة بالاسلحة والذخائر والتي كانت متوجهه إلى "ميناء اسدود".

وجاء ذلك خلال مشاركة د. البصير في المؤتمر النقابي الذي دعت إليه اتحادات نقابات العمال الايطالية ونقابات النقل والشحن أمس الثلاثاء في قاعة المؤتمرات التابعة لميناء مدينة رافيننا الايطالية وبحضور العشرات من الكوادر النقابية الايطالية.

و اطلعهم د. البصير على آخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية وما تقوم به حكومة الاحتلال من اجراءات عنصرية وعمليات القتل والاستيطان ،مؤكدا على تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الشعبين الايطالي والفلسطيني  ومن أجل دعم السلام القائم على حقوق الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة على ترابه الوطني وفق قرارات  الشرعية الدولية.

ومن جانبها رحبت الكوادر النقابية الايطالية بهذه الرسالة شكروا د. مجدلاني على هذه المبادرة وعبروا عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة وحقه بتقرير المصير.

 وكان قد شارل بهذه الفعالية بها الامناء العامون للكنفدراليات والاتحادات النقابية الايطالية في المدينة والامناء العامون لنقابات الشحن في  ميناء رافيننا اضافه إلى ممثلين عن عمال وموظفين الميناء ، وترأس المؤتمر النقابي الامين العام لنقابة الشحن والنقل في رافيننا مارسيل سانتاريللي.

في نهاية المؤتمروجه  الدكتور البصير دعوة للكوادر النقابية لزيارة فلسطين للاطلاع عن كثب ظروف شعبنا تحت الاحتلال ولترسيخ علاقات الصداقة والتعاون.

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