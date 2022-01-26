شؤون فلسطينية

حمد: القدس صاعق التفجير وشعبنا لا يسلّم بها مهما بلغت التضحيات

حمد: القدس صاعق التفجير وشعبنا لا يسلّم بها مهما بلغت التضحيات
رام الله - دنيا الوطن
شددت الناشطة سمر حمد، على أن مدينة القدس المحتلة هي صاعق التفجير والخط الأحمر الأخير، وشعبنا الفلسطيني لا يسلم بها مهما بلغت التضحيات.

وقالت حمد ردا على تصاعد سياسة هدم منازل الفلسطينيين بالقدس المحتلة، إن المقدسيين عنوان التحرير بصمودهم وتحديهم، لا يكسرهم الهدم ولا ظلم الاحتلال، وستكون هذه العزمات الوقود الذي سيحرق الأرض تحت أرجل الاحتلال.

وأضافت أن الاحتلال اليوم يمارس التطهير العرقي لسكان القدس ويهدف إلى إفراغ المدينة لفرض الأمر الواقع، "ولكن هيهات، فشعبنا وإن تأخرت نصرته فإنه إذا ما انتفض لم يبقي ولم يذر".

ونوهت إلى أن العالم الصامت، بما فيه العرب ومؤسساتهم، يتحملون المسؤولية عن هذا الإجرام المتكرر، ومن غير المقبول المرور عن هذه الجريمة وتجاوزها، برغم أنها تمثل اختراق سافر للقوانين الدولية المتعلقة بوضع القدس الحالي، واعتداء على الأعراف الدولية.

وطالبت حمد الدول العربية بتفعيل قضية البيوت المهدمة والمعرضة للهدم في القدس المحتلة بالمحافل الدولية، وفضح سياسة الاحتلال.

وتابعت: "نشهد هدم البيوت بشكل يومي تقريبا، إضافة إلى عشرات البلاغات بالهدم والإخلاء، ويتزامن هذا مع عملية تجريف لأهلنا في النقب، وإزالة لبيوتهم.. هذا نداء للعالم الحر والديمقراطي أن يكون له ولو موقف واحد مساند لأصحاب الحق".

وتشهد أحياء وبلدات القدس عملية تهجير ممنهجة في الآونة الأخيرة، في ظل تزايد غير مسبوق في عمليات الهدم.

وهدمت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، منزل عائلة كرامة في الطور بالقدس المحتلة، سبقها إخلاء الشقتين بالقوة وتفريغ محتوياتهما، دون سابق إنذار بالهدم.

وأصيب عدد من المواطنين باعتداءات قوات الاحتلال في محيط منطقة الهدم، فيما اعتقل آخرون بعد التنكيل بهم.

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