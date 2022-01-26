"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في إندونيسيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في إندونيسيا بمجال البكالوريوس، للعام الدراسي 2022-2023، وذلك في تخصصات مختلفة.وأوضحت الوزارة أن المنح مقدمة من جامعة المسلم الإندونيسية، منوهةً إلى أنها مخصصة للطلبة اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية والأردن.ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات، والشروط، والتخصصات المطروحة، والوثائق المطلوبة، والموعد النهائي للتقديم.