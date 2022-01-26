ارتفاع حاد في عدد إصابات (كورونا) بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 2930 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1250 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 100 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 196578 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 5456 حالة، وإجمالي المتعافين 189378 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1744 وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة، من بينها 44 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 578665 شخصا.