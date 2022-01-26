شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 602 إصابة بالكورونا في صفوف الاسرى منذ بداية الجائحة

مركز فلسطين: 602 إصابة بالكورونا في صفوف الاسرى منذ بداية الجائحة
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى ان أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجون الاحتلال ارتفعت اليوم الثلاثاء لتصل الى 598 اسيراً منذ بداية انتشار الجائحة في مارس 2020، وهو ما يشكل نسبة 13% من اعداد الاسرى.

وقال مركز فلسطين ان أعداد الاسرى المصابين بفيروس كورونا في سجن ايشل وصلت الى 75 أسيراً، بعد اكتشاف عشرات الإصابات الجديدة اليوم، ليضافوا الى الإصابات التي اكتشف الأيام الماضية في سجني عوفر والنقب، واصابة 10 من الاسيرات في سجن الدامون.

وحذر مدير المركز الباحث رياض الأشقر من إمكانية ارتفاع أعداد الإصابات في صفوف الاسرى خلال الساعات والأيام القادمة بشكل أكبر، نتيجة الاكتظاظ الشديد داخل السجون، ووجود عشرات الاسرى المخالطين الذين لم تتعامل معهم إدارة السجون بجديه ولم تطبق عليهم إجراءات السلامة المطلوبة.

وأعرب الأشقر عن خشيته على حياة الأسرى في سجون الاحتلال، مع تزايد أعداد الإصابات، الامر الذي يشكل خطورة حقيقية على حياة الاسرى ويعكس حالة الاستهتار الواضحة في بحياة الاسرى وتعمد عدم توفير أدوات الوقاية والسلامة اللازمة لهم.

وأشار الأشقر الى ان الأوضاع المعيشية والصحية الصعبة في فصل الشتاء تساعد على انتشار الفيروس وتفشيه بين الاسرى، وخاصه مع تشابه اعراض الكورونا ومرض الإنفلونزا الذي يصيب الاسرى بكثره في مثل هذه الأوقات نتيجة البرد القارس وعدم توفر وسائل تدفئة او أغطية وملابس شتوية كافية وهى أجواء ينشط بها الفيروس يضاف إليها عدم اجراء فحص سريع للأسرى لمعرفة المصابين وعزلهم .

وحمَّل الاشقر سلطات الاحتلال وادارة سجونها المسئولية الكاملة عن حياة الاسرى في سجون ايشل وعوفر والنقب وكافة السجون نتيجة عدم اتخاذ اجراءات الحماية الوقاية بشكل كافي الامر الذى سهل وصول الفيروس وانتشار بين الاسرى، وعدم توفير لقاحات للأسرى وخصه المعتقلين حديثاً .

وطالب منظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل وارسال لجنة طبية للكشف عن حجم الإصابات الحقيقي بين الاسرى، و الضغط على الاحتلال لاتخاذ إجراءات الحماية والوقاية، وتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا للأسرى.

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