مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة شمال جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 8 مواطنين بينما أطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت على حاجز عسكري في الأغوار كلا من: عدي محمد ثوابتة، ومهدي صلاح طقاطقة، من بيت فجار جنوب بيت لحم.وأضافت المصادر أن انها اعتقلت طه أبو لطيفة من مخيم قلنديا شمال القدس، ومحمد علقم من بيتونيا غرب رام الله.كذلك اعتقلت من جنين إسلام زبيدي، زياد أبو علي، محمد أبو دياك، أحمد زبيدي.من جانب آخر، أطلق مقاومون النار فجر اليوم صوب حاجز الجلمة العسكري التابع للاحتلال شمال مدينة جنين.وأفادت مصادر محلية، أن الحاجز الاحتلالي تعرض لإطلاق زخات من الرصاص سمعت بوضوح في المكان.وشهد حاجز الجلمة عددا من عمليات إطلاق النار في الأسابيع الماضية فيما تستهدف وحدات الإرباك الليلي الحاجز بعبوات وقنابل محلية الصنع.