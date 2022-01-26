موظفون بحكومة الاحتلال ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول خرافة "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية.وأظهر مقاطع مصورة لحظة تدنيس المستوطنين المنطقة الشرقية من الأقصى بعد اقتحامها بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسهم قرب مصلى باب الرحمة.وأفادت مصادر مقدسية، أن من بين المقتحمين للمسجد الأقصى موظفون في حكومة الاحتلال وبأعداد كبيرة، نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد.وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، ما عدا يومي الجمعة والسبت.