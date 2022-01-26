وفاة الكاتب الصحفي المصري ياسر رزق

رام الله - دنيا الوطنتوفي صباح اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي المصري الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم السابق نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.وبحسب موقع (صدى البلد) قثد كان الصحفي رزق يعاني من مشاكل في القلب وسبق ان أجرى جراحة قلب مفتوح في ألمانيا، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تشييع الجنازة لاحقًا.وكان الراحل قد احتفل منذ أيام بصدور كتابه "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص) والذى يتضمن رصدا دقيقا وموضوعيا لأحداث حقبة هى الأصعب فى تاريخ مصر الحديث، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013 ، ومعلومات ومواقف يُكشف عنها للمرة الأولى ويرويها الكاتب من موقع الشاهد بحكم عمله الصحفى وقربه وصلاته الوثيقة بدوائر صناعة القرار إبان تلك الفترة الحرجة من تاريخ البلاد.