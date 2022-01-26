شؤون فلسطينية

منخفض جوي عميق يبدأ ظهر اليوم وسقوط ثلوج فوق المرتفعات

منخفض جوي عميق يبدأ ظهر اليوم وسقوط ثلوج فوق المرتفعات
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وعاصفا وشديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية، تمتد مع ساعات الظهيرة الى المناطق الوسطى والجنوبية، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وزخات من البرد أحيانا.

ويتوقع خلال ساعات المساء سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق مستوى سطح البحر، تزداد كثافة الهطول خلال ساعات الليل، وتسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا  قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

هذه الليلة يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا وتسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر،  والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو، يوم غدٍ الخميس، غائما وعاصفا وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعديـة، وزخات من البرد أحيانا.

 ويتوقع خلال ساعات الفجر والصباح سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر، وخلال ساعات الظهيرة سقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

والجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، السبت المقبل، غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة، وتميل الأجواء الى الاستقرار خلال ساعات المساء، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، وتراكم الثلوج، وتشويش حركة السير فوق المرتفعات الجبلية، اعتبارا من ساعات المساء، وخلال ساعات الليل، وصباح يوم غد الخميس.

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