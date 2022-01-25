جبارين: سنجبر الاحتلال على إتمام صفقة مشرفة تضم أبرز رموز الشعب الفلسطيني

وقال: "هذه رسالة صريحة، والشعب بكل مكوناته سينتفض لنصرة الأسرى، فالأسرى درة تاج الشعب الفلسطيني، ونحن في المقاومة نعد قضيتهم قضية جامعة، نترك خلافاتنا بالكامل ونتوحد خلف أسرانا".



وعدّ أنّ الاحتلال أراد أن يهشم الصورة الجلية لنصر شعبنا في "سيف القدس"، فلجأ إلى مهاجمة الأسرى ومضاعفة الاعتقالات الإدارية، لافتا إلى أنّ "قضية الأسرى الإداريين على الطاولة ونريد أن نكسر هذا الاعتقال المجرم، هذه معركة استراتيجية وسينتصر فيها أسرانا".



وقال: "خاطبنا كل الدول والمؤسسات الحقوقية وقلنا لكل الدنيا إن الأسرى خط أحمر، وشعبنا بمكوناته كافة وبأساليب المقاومة كافة يتوحد خلف الأسرى، ولن نترك المحتل يتصرف كما يشاء، وزمن أن يمارس الاحتلال انتهاكاته بحق أبناء شعبنا بلا رد، انتهي".



وأكد أن المستوى السياسي الإسرائيلي، غير جاد بإنجاز صفقة تبادل أسرى، مؤكدا أن المقاومة قدمت إطارا واضحا للوسطاء، لكن الاحتلال ضرب بكل هذه الجهود عرض الحائط.



لكنه قال: "سنجبر الاحتلال على إتمام صفقة وستكون صفقة مشرفة تضم أبرز رموز الشعب الفلسطيني، وأسرى جلبوع، وغيرهم، المقاومة وعدت، وإذا وعدت المقاومة أوفت وصدقت، وسيكونون بيننا قريبا".



وشدد على أنه "إذا لم تكن الغلة الموجودة مناسبة لإجبار الاحتلال على الخضوع لصفقة تبادل ستعمل الحركة في الخارج والداخل وفي كل مكان من أجل تحرير الأسرى، وهذا عهد في ذمتنا إلى يوم القيامة".



ونوه إلى أنّ العديد من الوسطاء تدخلوا لبحث صفقة التبادل، منهم سويسريون وقطريون وأتراك ومصريون ونرويجيون وألمان لكن معظمهم وصلوا لقناعة أن الاحتلال غير جاد بإنجاز صفقة في هذه المرحلة".



وفي شأن المصالحة قال: "نحن في حماس لدينا إجماع على إنجاز المصالحة ونعتبرها درعا حصينا لقضيتنا، وكل الفصائل تعرف موقفنا وقدمنا الكثير من الخطوات لإنجاز هذا المسار".





رام الله - دنيا الوطنقال زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مسئول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى، إنّ الأسرى خط أحمر، ولن نترك المعركة داخل السجون، بل سننقلها لخارجها.