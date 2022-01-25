إسرائيل: توقعات بهطول أمطار غزيرة وثلوج رياح شديدة سرعتها 80 كلم/س





وبحسب توقعات هيئة الأرصاد سيشهد غداً هطول أمطار غزيرة وثلوج وهبوب رياح شديد تصل سرعتها إلى 80 كلم/س تستمر حتى نهاية الأسبوع.





وتدعو وزارة النقل الإسرائيلية، الجمهور إلى القيادة بحذر ومسؤولية وفقًا لظروف الطريق ووضوح الرؤية وتجنب السفر غير الضروري قدر الإمكان وتنبه الجمهور لاحتمال وقف السفر بالحافلات لمسافات طويلة.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة النقل الإسرائيلية، إنها أكملت على الطرق والهيئات التابعة لها، استعداداتها لمواجهة الطقس العاصف المتوقع غداً.