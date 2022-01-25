شؤون فلسطينية

تفاصيل مهمة حول المنخفض الجوي القطبي الذي يضرب فلسطين الأربعاء

تفاصيل مهمة حول المنخفض الجوي القطبي الذي يضرب فلسطين الأربعاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مهمة حول المنخفض الجوي القطبي القادم، الذي يضرب فلسطين الأربغاء، حتى يوم الجمعة.

وقال عبر حسابه على (فيسبوك)، إن تأثير المنخفض الجوي، يبدأ خلال النصف الأول من نهار الأربعاء (من ساعات الفجر وحتى ساعات الظهيرة) على شكل هطول للأمطار في شمال فلسطين المٌحتلة والسواحل الشمالية والوسطى، وأجزاء من شمال الضفة، تكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً ومترافقة بزخات البَرد وحدوث العواصف الرعدية.

ومع ساعات بعد الظهر/العصر ودخول ساعات المساء الأولى (فترة المغرب) تعبر البلاد جبهة هوائية فعّالة تعمل على انتشار مُتسارع لهطول الأمطار فوق غالبية محافظات البلاد وتشمل مختلف مناطق الضفة الغربية وأجزاء واسعة من قطاع غزة (خاصة شمال ووسط القطاع)، تكون هذه الأمطار غزيرة بين الحين والآخر ومُرفقة بالرعد وزخات البَرد.

وتابع العلامي: في نفس هذه الفترة (ساعات العصر والمساء الأولى) تبدأ الثلوج بالتساقط فوق المرتفعات الجبلية العالية للبلاد على شكل زخات، وربما تُحدث بعض التراكمات في بعض هذه القمم.

ومع مرور ساعات المساء وبالاتجاه أكثر نحو ساعات الليل تتساقط وتتراكم الثلوج فوق الجبال التي تزيد عن 700 متر عن مستوى سطح البحر وتشمل بذلك مُعظم جبال الجليل الأعلى المحتل ، ومرتفعات نابلس ورام الله والقدس وبيت لحم والخليل، ولا يستبعد أن يتدنى مستوى تساقط الثلوج للمرتفعات الأقل من ذلك مع ساعات الليل المُتأخرة .

ومع منتصف ليلة الأربعاء/الخميس وخلال فجر الخميس وحتى ساعات الصباح منه، تكون غالبية هذه المرتفعات (المذكورة سابقاً) قد اكتست بالثلوج، بسماكات متفاوتة، تكون أكثرها في المرتفعات التي تزيد عن 800/900 متر عن سطح البحر، بحيث ستتراوح التراكمات ما بين 15-40 سم ، وأقل من ذلك في الجبال تحت الـ800 متر.

وبالاتجاه نحو ظهر يوم الخميس، يضعف الهواء القطبي ويبدأ بالانحسار (لكن) يستمر تدفق تيارات غربية رطبة عبر البحر المتوسط، وبالتالي تتحول الهطولات الثلجية في المرتفعات الجبلية الى أمطار.

ويوم الخميس هو يوم  بارد بشكل لافت وماطر بين الحين والآخر وعلى فترات في معظم محافظات البلاد، من شمال فلسطين مروراً بشمال ووسط وجنوب الضفة والسواحل الشمالية والوسطى والجنوبية (بما فيها مختلف أجزاء قطاع غزة) وحتى شمال النقب.

وختم العلامي بأن هناك توقعات باستمرار تأثير المنخفض وهطول الأمطار خلال يوم الجمعة.

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