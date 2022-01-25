مجلس القضاء الأعلى يصدر بياناً بشأن دوام المحاكم النظامية الأربعاء والخميس



ونظرا للحالة الوبائية السائدة، يعلن المجلس بأنه قام بتفويض رؤساء المحاكم النظامية باتخاذ ما يلزم من إجراءات، كلٌّ في محكمته، اعتباراً من يوم الأحد القادم.



وبهذا الصدد، ينوه المجلس إلى تعذر انعقاد جلسات محكمة النقض بصفتها الإدارية، ليوم غد الأربعاء، بسبب إصابة رئيس الهيئة وأحد أعضائها بفايروس (كورونا)، وسيقتصر العمل على الجوانب الإدارية في قلم المحكمة.



ويتابع مجلس القضاء الأعلى تطورات الحالة الوبائية عن كثب، خصوصا إصابة عدد كبير من السادة القضاة والإداريين في المحاكم النظامية بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، ويؤكد في الوقت نفسه أن العمل سيستمر في كافة المحاكم النظامية وفقا للمكانات المتاحة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس القضاء الأعلى، أن الدوام في المحاكم النظامية ليوم غد الأربعاء سينتهي عند الساعة 12.30 بعد الظهر، على أن يكون يوم بعد غد الخميس عطلة، وذلك في ضوء الحالة الجوية المتوقعة.