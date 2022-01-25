شؤون فلسطينية

"الأشغال" تؤكد جاهزية طواقمها للتعامل مع المنخفض القطبي

"الأشغال" تؤكد جاهزية طواقمها للتعامل مع المنخفض القطبي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، اليوم، جاهزية الوزارة وفرق الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي والبقاء على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة التي قد ترافق المنخفض.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطوارئ في الوزارة، للوقوف على جاهزية فرق الطوارئ وآلياتها التي تتبع الوزارة في كافة المحافظات للتعامل مع المنخفض القطبي، حيث من المتوقع وفقا لهيئة الأرصاد الجوية أن يكون المنخفض مصحوبا بالثلوج.

وقال زيارة: أنه تمّ إنشاء غرفة طوارئ مركزية خاصة بالوزارة، مزوّدة بكاميرات مراقبة في كافة المحافظات، لمتابعة تطورات الحالة الجوية في كل محافظة، كما خصصت الوزارة رقم طوارئ "162" يمكن للمواطنين الاتصال عليه في حالات الضرورة.

وأضاف أنه سيتم التعامل مع طوارئ المنخفض الجوي من خلال غرفة الطوارئ وكافة مديرياتها، علما أن الوزارة مسؤولة عن الطرق الرئيسية والرابطة.

وأوضح أنه تم منح الصلاحيات لمدير كل مديرية بتقدير الموقف لاستخدام الموارد البشرية والآليات وكاسحات الثلوج على الوجه الأمثل من خلال تغطية الطرق الواقعة تحت صلاحيات الوزارة، ومن ثم تحقيق الإسناد للجهات الحكومية وهيئات الحكم المحلي ذات الصلاحية في التدخل في حالات الطوارئ.

وبيّن أنه تمّ في وقت سابق لدخول فصل الشتاء رفع كفاءة فرق الطوارئ في كافة المديريات وتزويدها بالمعدّات والآليات وكاسحات الثلوج خاصة في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد هطول الثلوج فيها، كما عملت الطواقم على تنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف المياه.

وفي سياق متصل دعت الأشغال العامة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وتجنب قيادة المركبات أثناء تساقط الثلوج إلا للضرورة، وذلك تجنبا لخطر التزحلق وعدم إعاقة عمل كاسحات الثلوج.

كما دعت السائقين إلى الحذر والانتباه عند السفر والتنقل بالمركبات من خلال تجنب السرعة الزائدة والتقيد بشواخص المرور وقوانين السير وعدم اللجوء للسرعة في مثل هذه الأجواء خشية الانزلاق، والتسبب بحوادث السير.  

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