"التعليم" بغزة تصدر بياناً بشأن دوام المدارس الأربعاء والخميس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم، بغزة، بياناً عن وزارة التربية والتعليم العالي بخصوص دوام المدارس في المنخفض الجوي.وقالت الوزارة: "في ضوء توقعات الحالة الجوية للأيام القادمة، والمنخفض الجوي المتوقع أن تتأثر به المنطقة، فقد تقرر تعطيل الدراسة للفترة المسائية يوم غد الأربعاء الموافق 26 يناير، وبعد غد الخميس الموافق 27 يناير للفترتين الصباحية والمسائية في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث ورياض الأطفال".وكانت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، أصدرت قراراً بتعطيل الدوام في المدارس والوزارات يوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.وقررت الحكومة إنهاء دوام الطلبة والموظفين في جميع الوزارات يوم غدٍ الأربعاء الساعة الـ12:30 ظهراً، على أن تعطل المدارس والوزارات يوم الخميس بسبب الظروف الجوية المتوقعة.