أبو عاذرة: الوكالة بصدد تعيين 160 مدرساً لمشروع الدعم النفسي والمعنوي بداية فبراير





وأضاف خلال في تصريح لإذاعة (القدس)، الصف الرابع هو أكثر الصفوف حاجة للمعالجة وتعويض الفاقد التعليمي؛ لذلك خصص معلم معالجة للرياضيات واللغة العربية.



وشدد على أنه رغم انعقاد امتحان تحديد الفاقد التعليمي نتيجة الجائحة في السنوات السابقة، إلّا أن النتائج لم تعلن من قبل الوزارة بعد.



وقال أبو عاذرة: "إذا لم تصدر وكالة الغوث قرارًا بتثبيت 1500 معلم يعمل حاليًا تحت بند العقد لن يكون امتحان توظيف لهذا العام".



وأكد بأن مدارس وكالة الغوث في خطوة عملية عكسية أعطت معلم المساندة الحصص النظامية (جدول المدرس الأساسي) وقام المعلم الأساسي بعملية المعالجة للصفوف من الأول للرابع.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس برنامج التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فريد أبو عاذرة، إن وكالة الغوث بصدد تعيين 80 مدرس رياضة و80 مدرس تربية فنية لمشروع الدعم النفسي والمعنوي عقودهم بداية فبراير القادم.