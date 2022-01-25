رام الله: الدفاع المدني يصدر عدة إرشادات تحسباً من مخاطر المنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطنأعلن الدفاع المدني الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، أنه رفع من استعداداته وجاهزيته لمواجهة المنخفض الجوي.وأصدر مدير عام الدفاع المدني، اللواء العبد ابراهيم خليل تعليماته لكافة طواقم الدفاع المدني برفع درجة الاستعداد والجاهزية ودعوة الشركاء لعقد لجان الطوارئ في المحافظات التي قد تشهد تراكما للثلوج.ودعا المواطنين إلى الاستماع إلى نشرات الطقس من خلال الأرصاد الجوية الفلسطينية كمصدر موثوق، والتزود بالاحتياجات الضرورية كبعض الأدوية ووسائل الطاقة من الغاز والكهرباء.كما دعا لتقييد حركة المركبات من مساء الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس، وأن تقتصر الحركة لحالات الضرورة فقط.كما طالب بعدم المبالغة في الإبلاغ عن حوادث أو مخاطر لأن الأولويات ستكون للاستجابة لحالات الإنقاذ والحرائق وفتح الطرق لتسهيل الحركة للوصول إلى المرافق الحيوية، والالتزام بإرشادات الدفاع المدني في استخدام آمن لوسائل التدفئة.ودعا إلى الإبلاغ المبكّر عن أية مخاطر وحوادث على أرقام الطوارئ: الشرطة 100، الإسعاف 101، الدفاع المدني 102.