شؤون فلسطينية

رام الله: الدفاع المدني يصدر عدة إرشادات تحسباً من مخاطر المنخفض الجوي

رام الله: الدفاع المدني يصدر عدة إرشادات تحسباً من مخاطر المنخفض الجوي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، أنه رفع من استعداداته وجاهزيته لمواجهة المنخفض الجوي.

وأصدر مدير عام الدفاع المدني، اللواء العبد ابراهيم خليل تعليماته لكافة طواقم الدفاع المدني برفع درجة الاستعداد والجاهزية ودعوة الشركاء لعقد لجان الطوارئ في المحافظات التي قد تشهد تراكما للثلوج.

ودعا المواطنين إلى الاستماع إلى نشرات الطقس من خلال الأرصاد الجوية الفلسطينية كمصدر موثوق، والتزود بالاحتياجات الضرورية كبعض الأدوية ووسائل الطاقة من الغاز والكهرباء.

كما دعا لتقييد حركة المركبات من مساء الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس، وأن تقتصر الحركة لحالات الضرورة فقط.

كما طالب بعدم المبالغة في الإبلاغ عن حوادث أو مخاطر لأن الأولويات ستكون للاستجابة لحالات الإنقاذ والحرائق وفتح الطرق لتسهيل الحركة للوصول إلى المرافق الحيوية، والالتزام بإرشادات الدفاع المدني في استخدام آمن لوسائل التدفئة.

ودعا إلى الإبلاغ المبكّر عن أية مخاطر وحوادث على أرقام الطوارئ: الشرطة 100، الإسعاف 101، الدفاع المدني 102.

أخبار ذات صلة

&#34;الداخلية&#34; بغزة: إغلاق معبر رفح يوم الخميس

"الداخلية" بغزة: إغلاق معبر رفح يوم الخميس

&#34;الأشغال&#34; تؤكد جاهزية طواقمها للتعامل مع المنخفض القطبي

"الأشغال" تؤكد جاهزية طواقمها للتعامل مع المنخفض القطبي

نقل الأسير أبو حميد إلى عيادة سجن الرملة رغم خطورة وضعه الصحي

نقل الأسير أبو حميد إلى عيادة سجن الرملة رغم خطورة وضعه الصحي

&#34;التعليم&#34; بغزة تصدر بياناً بشأن دوام المدارس الأربعاء والخميس

"التعليم" بغزة تصدر بياناً بشأن دوام المدارس الأربعاء والخميس

أبو عاذرة: الوكالة بصدد تعيين 160 مدرساً لمشروع الدعم النفسي والمعنوي بداية فبراير

أبو عاذرة: الوكالة بصدد تعيين 160 مدرساً لمشروع الدعم النفسي والمعنوي بداية فبراير

الحكومة: انتهاء دوام المدارس والوزارات الأربعاء الساعة 12 ظهراً وتعليقه الخميس بشكل كامل

الحكومة: انتهاء دوام المدارس والوزارات الأربعاء الساعة 12 ظهراً وتعليقه الخميس بشكل كامل

&#34;كهرباء غزة&#34; توجه دعوة للمواطنين مع اقتراب منخفضات جوية عميقة

"كهرباء غزة" توجه دعوة للمواطنين مع اقتراب منخفضات جوية عميقة

استمرار إغلاق سجن عسقلان وإرجاع وجبات الطعام غدًا الأربعاء

استمرار إغلاق سجن عسقلان وإرجاع وجبات الطعام غدًا الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: المطلوب إدانة إسرائيلية رسمية لإرهاب المستوطنين وإجراءات عملية لملاحقته ووقفه

"الخارجية": المطلوب إدانة إسرائيلية رسمية لإرهاب المستوطنين وإجراءات عملية لملاحقته ووقفه

نابلس: عورتاني يوقع اتفاقية لتبني 20 مدرسة وفعاليات أخرى

نابلس: عورتاني يوقع اتفاقية لتبني 20 مدرسة وفعاليات أخرى

نقابة الصحفيين تنظم لقاءً سياسياً حول مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام

نقابة الصحفيين تنظم لقاءً سياسياً حول مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام

بلدية الخليل تعلن استعدادها لمواجهة المنخفضات الجوية القادمة

بلدية الخليل تعلن استعدادها لمواجهة المنخفضات الجوية القادمة

القدس: إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الطور

القدس: إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الطور

عشرات الإصابات بـ(كورونا) في سجن &#34;إيشل&#34; والأعداد مرشحة للزيادة

عشرات الإصابات بـ(كورونا) في سجن "إيشل" والأعداد مرشحة للزيادة

مجدلاني: نتطلع لزيادة الدعم المالي لـ(أونروا) ودعم استراتيجيتها لاستدامة عملها

مجدلاني: نتطلع لزيادة الدعم المالي لـ(أونروا) ودعم استراتيجيتها لاستدامة عملها

ارتفاع قائمة &#34;عمداء الأسرى&#34; إلى 119 أسيرًا فلسطينيًا

ارتفاع قائمة "عمداء الأسرى" إلى 119 أسيرًا فلسطينيًا

منوعات

محمد رمضان وشقيقة مايكل جاكسون معا.. فما حقيقة الأمر؟

محمد رمضان وشقيقة مايكل جاكسون معا.. فما حقيقة الأمر؟

الملكة إليزابيث تسعى لمنح كيت ميدلتون هذا اللقب الجديد

الملكة إليزابيث تسعى لمنح كيت ميدلتون هذا اللقب الجديد

دينا الشربيني تكشف عن حلم حياتها الوحيد

دينا الشربيني تكشف عن حلم حياتها الوحيد

شاهد: مقطع حماسي من &#34;عروس بيروت 3&#34; يصدم الجميع

شاهد: مقطع حماسي من "عروس بيروت 3" يصدم الجميع

بعد الأزمة الأخيرة.. محمد التاجي يستفز محمد رمضان &#34;إنت صعبان عليا&#34;

بعد الأزمة الأخيرة.. محمد التاجي يستفز محمد رمضان "إنت صعبان عليا"

ما حقيقة طرد منى زكي من نقابة الممثلين؟.. أشرف زكي يجيب

ما حقيقة طرد منى زكي من نقابة الممثلين؟.. أشرف زكي يجيب

شاهد: تامر حبيب يهاجم منى زكي ويصفها بـ&#34;المنحلة&#34;

شاهد: تامر حبيب يهاجم منى زكي ويصفها بـ"المنحلة"

شاهد: هالة صدقي تقدم نصيحة غريبة لجمهورها للقضاء على الملل

شاهد: هالة صدقي تقدم نصيحة غريبة لجمهورها للقضاء على الملل

شاهد: بطلة مسلسل العطار والسبع بنات تكشف عن سبب إبتعادها عن الفن

شاهد: بطلة مسلسل العطار والسبع بنات تكشف عن سبب إبتعادها عن الفن

شاهد: ميريام فارس تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

شاهد: ميريام فارس تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

عربي

مصر توجه دعوة لإثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة

مصر توجه دعوة لإثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة

تونس: استقالة مديرة الديوان الرئاسي

تونس: استقالة مديرة الديوان الرئاسي

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

لن يخوض الانتخابات.. سعد الحريري يُعلق عمله السياسي في لبنان

لن يخوض الانتخابات.. سعد الحريري يُعلق عمله السياسي في لبنان