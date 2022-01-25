"كهرباء غزة" توجه دعوة للمواطنين مع اقتراب منخفضات جوية عميقة

يأتي ذلك نظراً لظروف الطوارئ واحتمال دخول القطاع تحت تأثير منخفضات جوية عميقة.



وتحث الشركة المواطنين على القيام بشحن عدادات الكهرباء الخاصة، بكم بكمية كهرباء تكفي لفترة زمنية مناسبة، تحسباً من نفاذ الرصيد خلال فترة الطوارئ.



ووجهت الشركة رسالة للمواطنين: "لا تترددوا بالاتصال أو طلب الخدمة عبر منافذنا الرسمية ومواقعنا الإلكترونية وعبر رقم الطوارئ الخاص بمركز الاستعلامات 133".



رام الله - دنيا الوطندعت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وعائلاتهم.