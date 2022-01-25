نابلس: عورتاني يوقع اتفاقية لتبني 20 مدرسة وفعاليات أخرى

رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، جولة في مديرية تربية نابلس؛ تضمنت عدة فعاليات ولقاءات؛ وذلك في إطار التواصل مع الميدان التربوي والمجتمع المحلي ومؤسساته الداعمة للتعليم، كان من أبرز محطاتها إبرام اتفاقية لتبني 20 مدرسة مع ملتقى رجال الأعمال.وفي مستهل الجولة؛ التقى عورتاني بمحافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، وبأسرة المديرية، ثم اجتمع بداعمي البرنامج الوطني لتبني المدارس والمتبرعين وعدد من رجال الأعمال في المركز الثقافي للذاكرة والرواية الفلسطينية.وشملت الجولة أيضاً؛ لقاء مديري المدارس؛ حيث تم التباحث في بعض الجوانب الفنية والتربوية، والاستماع منهم لمجريات الدوام وسير العام الدراسي والتحديات الماثلة وغيرها، بالإضافة إلى زيارة مشغل تصميم الأزياء في مدرسة الشهيد ظافر المصري؛ للتعرف إلى مشغولات الطالبات، وتشجيعهن، وبما يحفز التوجهنحو تخصصات مهنية تنسجم مع بيئة سوق العمل واحتياجاته المختلفة.وأكد الوزير دور المجتمع المحلي ومساهماته في دعم الجهود التي تقودها الوزارة على صعيد برنامج التبني، وتطوير التعليم وتحسين مخرجاته، والتركيز على إشراك الطلبة في أي عملية تطويرية؛ باعتبارهم محور العملية التعليمية ومكونها الأصيل، معبراً عن تقديره لجميع المتبرعين والمساهمين لبرنامج التبني، الذي بات يشكل علامة مميزة تبرهن على وفاء وانتماء المجتمع المحلي والتفاته حول التعليم.وشدد عورتاني على مرتكزات الهوية الوطنية وارتباطها بالتراث الشعبي وتكريس حالة من الشغف والفضول لدى طلبة المدارس من خلال الانخراط في نشاطات تسهم في حماية الوعي والتعرف على مكونات الهوية والرواية.ورافق الوزير في جولته؛ مدير عام الأبنية المدرسية م. وسام نخلة، ومستشار الوزير نديم سامي، ومستشارة الوزير رولا الشنار، ومدير عام تربية نابلس طارق علاونة، بمشاركة شخصيات رسمية واعتبارية وممثلين عن مؤسسات وفعاليات المدينة.