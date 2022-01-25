دولي

الرئيس الإسرائيلي يتوجه لدولة الإمارات الأحد المقبل

الرئيس الإسرائيلي يتوجه لدولة الإمارات الأحد المقبل
الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وزوجته ميخال، سيتوجهان في زيارة رئاسية لدولة الإمارات الأحد المقبل، بدعوة من ولي العهد الشيخ محمد بن زايد الحاكم الفعلي لدولة الإمارات.

وخلال الزيارة التي تستغرق يومين، سيزور هرتسوغ أبوظبي ودبي وسيعقد اجتماعاً رسمياً مع ولي العهد.

كما سيلتقي بوزير الخارجية عبد الله بن زايد و"نائب رئيس الدولة، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، ومحافظ دبي محمد بن راشد آل مكتوم" وكذلك مع ممثلي الجالية اليهودية.

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