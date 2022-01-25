شؤون فلسطينية

بمشاركة 30 ممثلاً لجهة رسمية وغير رسمية.. اشتية يترأس اجتماعاً للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية

بمشاركة 30 ممثلاً لجهة رسمية وغير رسمية.. اشتية يترأس اجتماعاً للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية
رام الله - دنيا الوطن
ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله، اجتماعاً للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، بمشاركة 30 ممثلاً لجهة رسمية وغير رسمية.

وبحث الاجتماع الوضع الاقتصادي، من خلال الاطلاع على المؤشرات الاقتصادية، وخلق فرص عمل، والاستفادة من الاتفاق التجاري مع الأردن.

واستعرض رئيس الوزراء آخر التطورات في ظل انسداد الأفق السياسي، والأزمة المالية التي تواجهها الحكومة في ظل انحسار الدعم الخارجي واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.

وأطلع وزير الاقتصاد خالد العسيلي الحضور على تطورات تنفيذ محضر اجتماع اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا المشتركة، وسبل الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة من قبل القطاع الخاص، بما يساهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين فلسطين والأردن وأيضا مع دول العالم.

من جهته، استعرض وزير العمل نصري أبو جيش واقع سوق العمل الفلسطيني والتأثيرات الإسرائيلية عليه من ناحية الطلب والعرض، وقدم عرضاً عن المؤشرات العامة حول نسبة البطالة في فلسطين، وسبل العمل على رفع نسبة العمّال المهرة، بما يلبي احتياجات السوق الفلسطيني.

ويجمع الفريق الوطني الفاعلين في القطاع الاقتصادي الفلسطيني، من وزارات: المالية، والاقتصاد، والتنمية، والعمل، والزراعة، إلى جانب صندوق الاستثمار، وبكدار، والإحصاء، وسلطة النقد، ومعهد ماس، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية والبنوك.

أخبار ذات صلة

رام الله: مصرع مواطن في حادث سير ذاتي في بلدة بيتونيا

رام الله: مصرع مواطن في حادث سير ذاتي في بلدة بيتونيا

نقابة الصحفيين تنظم لقاءً سياسياً حول مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام

نقابة الصحفيين تنظم لقاءً سياسياً حول مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام

&#34;التربية&#34; تصدر تنويهاً تنويها بشأن الحصص الدراسية بمدارس الضفة بضوء سوء الأحوال الجوية

"التربية" تصدر تنويهاً تنويها بشأن الحصص الدراسية بمدارس الضفة بضوء سوء الأحوال الجوية

غزة: لجنة الطوارئ الحكومية تنشر إرشادات بشأن مواجهة تداعيات المنخفض الجوي

غزة: لجنة الطوارئ الحكومية تنشر إرشادات بشأن مواجهة تداعيات المنخفض الجوي

بلدية الخليل تعلن استعدادها لمواجهة المنخفضات الجوية القادمة

بلدية الخليل تعلن استعدادها لمواجهة المنخفضات الجوية القادمة

القدس: إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الطور

القدس: إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الطور

عشرات الإصابات بـ(كورونا) في سجن &#34;إيشل&#34; والأعداد مرشحة للزيادة

عشرات الإصابات بـ(كورونا) في سجن "إيشل" والأعداد مرشحة للزيادة

مجدلاني: نتطلع لزيادة الدعم المالي لـ(أونروا) ودعم استراتيجيتها لاستدامة عملها

مجدلاني: نتطلع لزيادة الدعم المالي لـ(أونروا) ودعم استراتيجيتها لاستدامة عملها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تنظم لقاءً سياسياً حول مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام

نقابة الصحفيين تنظم لقاءً سياسياً حول مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام

بلدية الخليل تعلن استعدادها لمواجهة المنخفضات الجوية القادمة

بلدية الخليل تعلن استعدادها لمواجهة المنخفضات الجوية القادمة

القدس: إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الطور

القدس: إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الطور

مجدلاني: نتطلع لزيادة الدعم المالي لـ(أونروا) ودعم استراتيجيتها لاستدامة عملها

مجدلاني: نتطلع لزيادة الدعم المالي لـ(أونروا) ودعم استراتيجيتها لاستدامة عملها

ارتفاع قائمة &#34;عمداء الأسرى&#34; إلى 119 أسيرًا فلسطينيًا

ارتفاع قائمة "عمداء الأسرى" إلى 119 أسيرًا فلسطينيًا

إصابة شاب في اعتداء للمستوطنين على المواطنين في الخليل

إصابة شاب في اعتداء للمستوطنين على المواطنين في الخليل

جامعة القدس تعقد اجتماع هيئة مجالسها 27 حول آليات ضمان التعليم الجامعي

جامعة القدس تعقد اجتماع هيئة مجالسها 27 حول آليات ضمان التعليم الجامعي

البكري يضع القنصل العام البريطاني بصورة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات

البكري يضع القنصل العام البريطاني بصورة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات

منوعات

محمد رمضان وشقيقة مايكل جاكسون معا.. فما حقيقة الأمر؟

محمد رمضان وشقيقة مايكل جاكسون معا.. فما حقيقة الأمر؟

الملكة إليزابيث تسعى لمنح كيت ميدلتون هذا اللقب الجديد

الملكة إليزابيث تسعى لمنح كيت ميدلتون هذا اللقب الجديد

دينا الشربيني تكشف عن حلم حياتها الوحيد

دينا الشربيني تكشف عن حلم حياتها الوحيد

شاهد: مقطع حماسي من &#34;عروس بيروت 3&#34; يصدم الجميع

شاهد: مقطع حماسي من "عروس بيروت 3" يصدم الجميع

بعد الأزمة الأخيرة.. محمد التاجي يستفز محمد رمضان &#34;إنت صعبان عليا&#34;

بعد الأزمة الأخيرة.. محمد التاجي يستفز محمد رمضان "إنت صعبان عليا"

ما حقيقة طرد منى زكي من نقابة الممثلين؟.. أشرف زكي يجيب

ما حقيقة طرد منى زكي من نقابة الممثلين؟.. أشرف زكي يجيب

شاهد: تامر حبيب يهاجم منى زكي ويصفها بـ&#34;المنحلة&#34;

شاهد: تامر حبيب يهاجم منى زكي ويصفها بـ"المنحلة"

شاهد: هالة صدقي تقدم نصيحة غريبة لجمهورها للقضاء على الملل

شاهد: هالة صدقي تقدم نصيحة غريبة لجمهورها للقضاء على الملل

شاهد: بطلة مسلسل العطار والسبع بنات تكشف عن سبب إبتعادها عن الفن

شاهد: بطلة مسلسل العطار والسبع بنات تكشف عن سبب إبتعادها عن الفن

شاهد: ميريام فارس تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

شاهد: ميريام فارس تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

عربي

مصر توجه دعوة لإثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة

مصر توجه دعوة لإثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة

تونس: استقالة مديرة الديوان الرئاسي

تونس: استقالة مديرة الديوان الرئاسي

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

لن يخوض الانتخابات.. سعد الحريري يُعلق عمله السياسي في لبنان

لن يخوض الانتخابات.. سعد الحريري يُعلق عمله السياسي في لبنان