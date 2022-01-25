بمشاركة 30 ممثلاً لجهة رسمية وغير رسمية.. اشتية يترأس اجتماعاً للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطنترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله، اجتماعاً للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، بمشاركة 30 ممثلاً لجهة رسمية وغير رسمية.وبحث الاجتماع الوضع الاقتصادي، من خلال الاطلاع على المؤشرات الاقتصادية، وخلق فرص عمل، والاستفادة من الاتفاق التجاري مع الأردن.واستعرض رئيس الوزراء آخر التطورات في ظل انسداد الأفق السياسي، والأزمة المالية التي تواجهها الحكومة في ظل انحسار الدعم الخارجي واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.وأطلع وزير الاقتصاد خالد العسيلي الحضور على تطورات تنفيذ محضر اجتماع اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا المشتركة، وسبل الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة من قبل القطاع الخاص، بما يساهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين فلسطين والأردن وأيضا مع دول العالم.من جهته، استعرض وزير العمل نصري أبو جيش واقع سوق العمل الفلسطيني والتأثيرات الإسرائيلية عليه من ناحية الطلب والعرض، وقدم عرضاً عن المؤشرات العامة حول نسبة البطالة في فلسطين، وسبل العمل على رفع نسبة العمّال المهرة، بما يلبي احتياجات السوق الفلسطيني.ويجمع الفريق الوطني الفاعلين في القطاع الاقتصادي الفلسطيني، من وزارات: المالية، والاقتصاد، والتنمية، والعمل، والزراعة، إلى جانب صندوق الاستثمار، وبكدار، والإحصاء، وسلطة النقد، ومعهد ماس، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية والبنوك.