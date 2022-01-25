شؤون فلسطينية

غزة: لجنة الطوارئ الحكومية تنشر إرشادات بشأن مواجهة تداعيات المنخفض الجوي

غزة: لجنة الطوارئ الحكومية تنشر إرشادات بشأن مواجهة تداعيات المنخفض الجوي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت لجنة الطوارئ الحكومية، بغزة، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى الوقوف عند مسؤولياتهم نظراً لخطورة المنخفض الجوي المرتقب غداً.

كما دعت إلى عدم الخروج خلال ذروة المنخفض المتوقعة مساء الأربعاء ويوم الخميس بالكامل إلا للضرورة القصوى لصعوبة حركة المواطنين والمركبات.

كما شددت على ضرورة التزود بالاحتياجات المهمة مثل "الأغذية والأدوية والمياه" قبل عصر يوم غدٍ الأربعاء، لصعوبة الحركة بعد ذلك.

وطالبت أصحاب المنازل المعرضة للغرق جراء انخفاضها عن سطح الشارع بتجهيز أكياس الرمال وتغطية أسقف "الصفيح" و"الإسبست" بالنايلون.

كما دعت إلى الاعتدال في استخدام التيار الكهربائي وتفحص الشبكات المنزلية والمولدات، والحذر في استخدام وسائل التدفئة الكهربائية والغاز، وتثبيت الأسقف واليافطات وتنكات المياه، وضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء تحسباً للماس الكهربائي.

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