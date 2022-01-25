السيسي: جهود مصر تنبع من مسؤوليتها الإقليمية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن جهود مصر تنبع من مسؤوليتها الإقليمية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية.جاء ذلك خلال لقائه نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في العاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الثلاثاء.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في تصريح صحفي، إن الرئيسين تباحثا بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، مؤكدين أهمية الانخراط في مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل شامل ودائم للقضية، وفقاً للمرجعيات الدولية.