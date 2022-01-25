مجدلاني: نتطلع لزيادة الدعم المالي لـ(أونروا) ودعم استراتيجيتها لاستدامة عملها



وأضاف د. مجدلاني خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بمكتبه بمدينة رام الله مع مستشار السياسات الاستراتيجية والدبلوماسية بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) رونالد شتينغر، نتطلع لزيادة الدعم المالي للأونروا، ودعم استراتيجيتها للأعوام 2023–2028، لمساعدتها في توفير احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الأساسية والإنسانية، استناداً للتفويض الممنوح لها، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين.



وتابع بقوله: "سوف نعمل سويا لإيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال لتقوم بواجباتها تجاه اللاجئين وتحقيق استراتيجيتها".



من جانبه وضع شتينغر د. مجدلاني بصورة التحركات التي تقوم بها (أونروا) من أجل توفير الدعم المالي لها، مشيرا إلى الأزمة المالية التي تعاني منها والعجز في الموازنة.



كما ثمن جهود د. مجدلاني التي يبذلها مع المانحين والدول الصديقة من أجل توفير الدعم المالي، مؤكدا على استراتيجية (أونروا) والايفاء بالالتزامات تجاه اللاجئين تحت مظلة الأمم المتحدة.



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) هي العنوان السياسي الأساس لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، لذلك سندافع عن بقائها واستمرار عملها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتوفير الدعم المالي الذي يحقق لها تمويلا مستداما.