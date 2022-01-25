ارتفاع قائمة "عمداء الأسرى" إلى 119 أسيرًا فلسطينيًا

رام الله - دنيا الوطنارتفعت قائمة عمداء الأسرى الفلسطينيين الذين قضوا أكثر من 20 عامًا داخل سجون الاحتلال إلى 119 أسيرًا فلسطينيًا.وقالت هيئة شؤون الأسرى أن قائمة "عمداء الأسرى" ارتفعت اليوم الثلاثاء، لتصل إلى (119) أسيرًا فلسطينيا، بعد انضمام الأسيرين محمد عبد الرحمن أحمد عباد (43) عامًا من القدس المحتلة، وجواد زياد عبد المعطي شلختي (37) عامًا من مدينة نابلس.وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت محمد عباد بتاريخ 23-1-2002، وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة 25سنة.فيما اعتقلت الأسير جواد شلختي من نابلس بتاريخ 25-1-2002، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وكلاهما اعتقلا بتهمة الانتماء إلى شهداء الاقصى ومقاومة الاحتلال.وبينت الهيئة أن من بين عمداء الأسرى يوجد نحو (25) أسيرًا معتقلين منذ ما قبل اتفاقية "اوسلو"، وما يُعرفوا بالدفعة الرابعة.ويوجد من بين هؤلاء 8 أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 35 سنة بشكل متواصل، أقدمهم الأسيرين كريم وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983.وإلى جانب هؤلاء الأسرى هناك عشرات الأسرى ممن تحرروا في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، وقد أعاد الاحتلال مجددا اعتقالهم عام 2014، كما أعاد لهم الأحكام السابقة وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى أكثر من 42 عاما على فترتين، وما يزال في الأسر.والجدير بالذكر أن هناك أسرى محكومين بالمؤبد، وآخرين أمضوا أكثر من 20 عاما على اعتقالهم، استشهدوا داخل السجون، وآخرهم الأسيران فارس بارود وسعدي الغرابلي من قطاع غزة، بسبب ما أصابهم من أمراض خطيرة جراء سياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل سلطات الاحتلال.وفي سياق الحديث عن معاناة الأسرى، يواصل الأسرى الإداريون وعددهم نحو 500 أسير، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 25 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".