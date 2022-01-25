شؤون فلسطينية

إصابة شاب في اعتداء للمستوطنين على المواطنين في الخليل

إصابة شاب في اعتداء للمستوطنين على المواطنين في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب برضوض، اليوم الثلاثاء، خلال اعتداء نفذه مستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم، في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطني "بيت رومانو" المسلحين، اعتدوا بحماية جنود الاحتلال على المواطنين ورشقوهم بالحجارة ما تسبب بإصابة شاب برضوض، وتحطيم عدة أواني فخاريه وتراثية في محل تجاري بالمنطقة.

كما تضررت عدة مركبات ومحال تجارية تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات الشويكي ومسودة وطباخي وأبو خلف بفعل الاعتداء.

وحاول المواطنون صد الاعتداء لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفر الحماية للمستوطنين وأطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوب المواطنين.

يشار إلى أن المستوطنين احتلوا مدرسة أسامة بن المنقذ وهي مدرسة فلسطينية أسست عام 1981، وحولوها إلى مدرسة يهودية أطلقوا عليها اسم "بيت رومانو" ويلتحق فيها ما يقارب من 250 مستوطنا.

ويجثم في البلدة القديمة بالخليل 600 مستوطن، يشرف على حمايتهم ألف و500 جندي إسرائيلي.

وأنشأ المستوطنون مؤخراً ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين المصادرة في محافظة الخليل وتحديداً على أراضي "دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، سعير".

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