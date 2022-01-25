شؤون فلسطينية

البكري يضع القنصل العام البريطاني بصورة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات

البكري يضع القنصل العام البريطاني بصورة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات
رام الله - دنيا الوطن
وضع الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية خلال لقائه السيدة ديان كورنر القنصل العام البريطاني بصورة الأوضاع التي يعانيها الشعب الفلسطيني في ظل الإحتلال الإسرائيلي وما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى من تهويد وطمس بالإضافة إلى الجرائم التي ترتكبها من عمليات قتل واقتحامات مستمرة للمدن الفلسطينية .

وأشار البكري أن ما يجري الآن من اعتداءات بحق الفلسطينيين يستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي وكافة الدول الصديقة للضغط على اسرائيل من اجل وقف هذه الممارسات المرفوضة اخلاقياً وقانونياً وسياسياً .

من جهتها أشادت القنصل بالإنجازات التي تحققها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال عملها الدؤوب ونشر التعليم الديني ومساعدة الفقراء و المحتاجين مشددا على مدى متانة العلاقة ما بين الشعب البريطاني والفلسطيني , معربا عن أمله بتحسن الأوضاع الفلسطينية وأن بلاده على استعداد دائم ومتواصل لتقديم كل الدعم للمؤسسات الفلسطينية حتى تكون قادرة على القيام بواجباتها .

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